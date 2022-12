Este último sábado en el reality ‘El gran show’, Ethel Pozo y Melissa Paredes se fundieron en un fuerte abrazo dejando de lado las asperezas del pasado. Tras este episodio, se especuló sobre la posibilidad que ambas figuras del espectáculo vuelvan a ser amigas.

Sin embargo, Ethel Pozo dejó en claro que los caminos entre ambas se han separado, pero la recuerda con mucho cariño porque fue la actriz quien los presentó.

“Creo que las cosas se dan, el tiempo es así, no sé si tenía que darse, pero yo conocí a una Melissa maravillosa cuando éramos amigas y todo y creo que eso siempre se va a dar. Siempre vamos a recordar cada una a la Ethel y Melissa de ese momento, quizás nuestros caminos se separaron, se fueron para otro lado, pero siempre hay un bonito recuerdo”, declaró Ethel Pozo a ‘América Espectáculos’.

Por su lado, Melissa Paredes no descartó la posibilidad de volver a ser amiga de Ethel e incluso se mostró emocionada con la posibilidad de conducir nuevamente ‘América hoy’.

“Raro, a veces hay ese hilo invisible que tú no ves y por más que dos personas se alejen y no sepan una de la otra, la vi y fue como una conexión. Algo raro en mi corazón que me sentí como emocionada, me dio nostalgia”, dijo.





VIDEO RECOMENDADO

“El gran show”: Gino Pesaressi brilló en la pista de baile con show de Michael Jackson

"El gran show": Gino Pesaressi brilló en la pista de baile con show de Michael Jackson