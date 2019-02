Ethel Pozo defiende a su mamá y habla del rating de “Gisela Busca” frente a 'El Valor de la Verdad'

Ethel Pozo, conductora de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, se pronunció sobre el rating que registró “Gisela busca”, programa que fue ampliamente superado por “El valor de la verdad”. La hija de la “Señito” dejó constancia de que si bien el rating es importante, lo primordial para ellos es presentar cosas positivas al televidente.

¿El tema del rating es algo prioritario para tu mamá?

Por supuesto que trabajamos para el rating. Este sábado, estamos preparando un programa lindo con Josimar, con una historia de crecimiento. Mostraremos el lado de esposo, papá; eso es lo que hace GV Producciones. Siempre nos juntamos con empresas que hagan lo mismo, empresas positivas, familiares; lo otro va a existir siempre y siento que es también coyuntural. América TV y GV trabajan para eso, pero a veces se gana y a veces se pierde.

Tu mamá dijo que los sábados son para divertirse. ¿Compartes lo mismo? ¿Qué te parece que haya regresado “EVDLV”?

Yo en realidad comparto lo mismo. El sábado, vi la historia de Sheyla Rojas y Pedro Moral, y lloré porque me emocionó un montón. Para mí y para mi familia, el sábado es para ver algo positivo, bonito; pero eso no viene de ahora. Todas las demás cosas que entiendo que suceden no las veo, porque no me gustaría que mis hijas las vean. Quiero en la medida de lo posible retrasar los peligros, escándalos y cosas negativas en mis hijas para que puedan seguir soñando.

¿Es cierto que el regreso de “EGS” se va a adelantar?

Nosotros tenemos todo programado desde la preventa. Salimos en abril como todos los años.

¿Consideras que programas como el “EVDLV” son tóxicos?

Eso no voy a responderlo, porque cualquiera que me está mirando puede responderlo por mí.

