Ethel Pozo, conductora de “América Hoy”, reapareció este sábado a través de su cuenta de Instagram luego de que faltara al programa matutino este viernes a consecuencia de un problema con su voz.

A través de su red social explicó lo que le pasó y por qué le ocurrió. “Pasó lo inevitable. La voz ya no me dio, siempre estoy sufriendo con mi voz, el jueves colapsé, ya no había voz”

“Mi nivel de voz en especial cuando hago ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ sobretodo lo esfuerzo, e intento que se me escuche y lo forcé mucho”, agregó

Ethel Pozo también contó qué viene realizando para recuperarse. “Estoy con mi agua con kión, mi agua con sal, con terapia, con todo y estoy bien. Quería agradecerles por este sábado. Que tengan un hermoso día y a cuidar la salud que es lo más esencial, así como el amor. El amor que tú tengas abrázalo y disfrútalo”.

Este viernes, Ethel Pozo se ausentó del programa y Janet Barboza contó qué es lo que tiene. Resulta que la hija de Gisela Valcárcel presentó una problema de salud a nivel vocal.

“Ethel se encuentra un poco delicada de salud. Tiene un training súper fuerte grabando ‘Mi mamá cocina’, las grabaciones acá y el manejo de sus redes. Hay un cansancio de la voz”, dijo la popular “rulitos”, quien le pidió que vuelva porque ya no soportan a ‘Giselo’.

