La conductora de “América Hoy”, Ethel Pozo, sorprendió a todos sus seguidores al compartir un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram en donde detalla cómo ha cambiado su vida en los últimos años y todo lo que ha aprendido con esas experiencias.

Recordemos que la presentadora viajó a Máncora junto a su familia para poder disfrutar de las playas y olvidarse un momento de todas las actividades.

“Es increíble como he venido tantas veces aquí y solo ahora puedo disfrutarlo con la paz y el amor que se necesita. Muchas veces vine a Máncora, las dos últimas incluso me dejaron la sensación de que quizás no volvería, que me sería difícil volver”, comenzó escribiendo.

Asimismo, la hija de Gisela Valcárcel rescata este viaje ya que lo ha hecho con toda su familia, y que eso la he llenado de mucha energía.

“El lugar no cambió, sigue igual de bello, la que cambió fui yo. En este viaje vine con mi familia, a los que amo con toda el alma, mis hijas que lo son toda para mi, pero sobre todo vine conmigo misma”, expresó.

“Con la Ethel mujer, que aprendió lo que valía, pero sobre todo lo que merece. La mujer que se abraza a si misma y que acepta sus virtudes y defectos. Vine conmigo en paz, sin dolores, sin angustias. Esas que a veces cargamos y que nos impiden poder disfrutar de la vida”, finalizó.