Ethel Pozo, quien conduce dos programas en América Televisión, se pronunció por el rating, tema que en los últimos días se volvió tendencia en las redes sociales.

La conductora de “América Hoy” reveló que no le preocupa las cifras de su audiencia y que, más bien, está enfocada en seguir trabajando con la bendición de Dios.

“Qué importa, finalmente, el rating, lo que dice la gente, lo que importa es la vida y lo que uno da. Dios me ha puesto en este trabajo. Cuando pasó lo de Gunter, que por cierto es mi superamigo, hablé con mi pastor y me dijo: ‘¿Para quién trabajas, para Dios o para la gente?’. Dios sabe que no actué mal”, contó en entrevista a La República.

Como se recuerda, Ethel Pozo fue criticada por preguntarle a Gunter Rave si tenía miedo de contagiarse del Covid-19, debido a que su trabajo es estar en calle, buscando la noticia. Esto provocó que el periodista se quebrara en plena transmisión en vivo.

De otro lado, se pronunció por las duras críticas que afronta a diario, sobre todo, de la periodista Magaly Medina. La hija de Gisela Valcárcel afirmó que nunca escucha lo que dicen sus detractores porque cuando termina su labor como conductora empieza su trabajo como madre.

“Tengo una vida de mamá y no tengo más tiempo. Considero que la televisión es un trabajo que acaba cuando salgo del canal. En casa hay que ver tareas, solucionar pendientes. Tal vez me pueda enterar de algo, pero muy poco, cuando me etiquetan, como en el caso de Gunter Rave. Me gustaría decir que tengo una coraza, pero no saben todo el trabajo que tengo dentro y fuera de casa”.

