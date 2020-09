Ethel Pozo no tuvo reparos en referirse al tema tan sonado sobre el posible distanciamiento entre Micheille Soifer y Giuseppe Benignini. Y es que la conductora de “América Hoy” rechazó completamente el hecho que el ‘Principito’ haya tenido que publicar un video en sus redes sociales donde se le aprecia llorando.

“¿Sabes por qué llora? Porque El Principito es un joven de 24 años y tener a Micheille Soifer, una mujer de casi 30 años, hecha y derecha, con una cola de pretendientes... Llora porque está viendo lo que está a punto de perder”, comenzó comentando Janet Barboza.

“Pero que llore en su casa, que no lo publique. Todos lloramos si un amor se nos va, pero no me voy a grabar llorando para que todo el mundo me vea (...) ¿Es amor al chancho o al chicharrón? ¿Quiere likes o qué cosa?”, expresó indignada la hija de Gisela Valcárcel.

Asimismo, Ethel aseguró que si pasara por un situación similar a la de ‘Michi’, borraría completamente del mapa a su pareja. “Eso es lo único que yo no comparto, pero que Micheille decida, yo estoy contigo. A mi me daría cólera ver a mi novio llorando y que todo el mundo lo vea, mis hijas, todos. Lo borro, lo borro”, finalizó.

Ethel Pozo critica a El Principito - Ojo

