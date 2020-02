La conductora de ‘América Hoy’, Ethel Pozo, fue puesta en aprietos por el exchico reality Erick Sabater, quien llegó al set de televisión para sonrojar a más de una en una divertida secuencia donde estuvo vestido como salvavidas.

La expareja de Micheille Soifer sonrojó en dos ocasiones a la hija de Gisela Valcárcel y sus compañeros pusieron en evidencia su nerviosismo frente a cámaras.

“Yo puedo ser tu salvavidas. Tienes una sonrisa espectacular y una mirada que enloquece”, mencionó Sabater.

Frente a estas palabras, Ethel sonrió muy nerviosa, mientras que el modelo siguió diciéndole unas palabras para cortejarla.

“¿Por qué te están sudando las manos? No sabía que estabas tan nerviosa. Lo que me gusta de ti...”, logró decir Erick. Sin embargo, no pudo terminar la frase porque la conductora se puso muy nerviosa, mientras seguía siendo molestada por Renzo Schuller, Natalia Salas y ‘Giselo’.

Ethel Pozo se pone nerviosa con Sabater - Ojo (Video: América TV)

