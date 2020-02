La conductora de ‘América Hoy’, Ethel Pozo, salió al frente y se pronunció sobre las últimas declaraciones de Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, quien afirmó con audios en manos que Melissa Klug “no es una buena madre”.

“No es que le crea a alguien. Yo lo que creo es que cuando te enfrascas en una pelea, ambas partes tienen responsabilidad. Sin duda los niños están leyendo todo esto”, expresó la hija de Gisela Valcárcel.

Asimismo, la presentadora indicó que cualquier miembro perteneciente a la familia Farfán o Klug tiene derecho a opinar porque es un problema netamente familiar.

“Lo que yo creo es que la abuela (Doña Charo) debe tener años de frustración, porque son varios años los que ellos (Melissa y Jefferson) vienen peleándose. Ella tiene derecho a opinar, porque finalmente es un tema familiar”, manifestó Ethel.

Finalmente, la compañera de Renzo Schuller comentó que las madres siempre sacarán las garras por sus hijos.

“Yo creo que una madre siempre va a defender a su hijo, haga lo que haga. Es como Melissa defiende a sus hijos también. Este es un tema donde los padres deben ponerse de acuerdo”, finalizó diciendo.

Por otra parte, Ethel Pozo prefirió no hablar acerca de su competencia directa ‘Mujeres al Mando’, quienes pese a haber aumentado las horas de duración del programa, siguen teniendo bajo rating.

“Yo no miro a la competencia. Siempre he dicho que la competencia es con uno mismo. La verdad es que no hago zapping, yo me engancho con un programa y ya no cambio de canal”, precisó.

Ethel Pozo sobre Doña Charo - Diario Ojo (Video: Marisol Mayta)

