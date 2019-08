El actor mexicano, Eugenio Derbez, brindó una reciente entrevista al programa “Ventaneando” con motivo de su más reciente película “Dora y la ciudad perdida”, la cual protagoniza junto a la actriz de madre peruana, Isabela Moner.

En medio de la entrevista, Eugenio Derbez hizo una revelación que ha robado más de una risa y no es para menos. El mexicano contó que cuando le entregaron el guión de la cinta “Dora and the Lost City of Gold”, se dio cuenta que su personaje tenía que hacer una escena de desnudo.

Ante esta situación, Eugenio Derbez decidió someterse a intensas rutinas de ejercicio y a una estricta dieta, para no pasar ningún bochornoso momento, pues este sería su primer desnudo para las pantallas grandes.

“Es (un desnudo) total como salgo en esta película, sí. Leí en el libreto que había una escena donde me quito toda la ropa y salgo corriendo desnudo. Entonces estuve a dieta y yendo al gimnasio por semanas, semanas y semanas”, contó Eugenio Derbez.

Sin embargo, lo que Eugenio Derbez ignoró en todo momento es que dicha escena se iba a realizar por computadora, por lo que todos sus esfuerzos a lo largo de tantos meses no sirvieron para nada.

"Pero es (un desnudo) de animación para que no se espanten. Señoras, señores, no se vayan a espantar. Si se quieren reír de mí, vayan a reírse de mí. Llegó el día que necesito confirmar la escena, que fue el último día, y ahí es donde me entero", dijo.

"Le digo al director: '¿Oye, cómo va a ser la escena de quitarme la ropa?'". A lo que el director de la película, James Bobin, le respondió, "Ah no, esa va a ser animación".

“¡¿Por qué no me dijeron antes?! Yo en el gimnasio y a dieta por cuatro meses y medio”, señaló Eugenio Derbez entre risas.