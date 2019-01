Eva Ayllón confiesa que sufrió maltrato: "No hay que entregarse a un asesino"

La intérprete criolla Eva Ayllón -quien viene recuperándose de un fuerte problema con los bronquios- contó que hace muchos años fue víctima de la violencia del hombre; pero pudo resolver el asunto con sus propias manos. En ese sentido, se mostró indignada por la ola de asesinatos, y alentó a las mujeres a ser valientes y denunciar el hecho para que el feminicidio pare.

“Esto me tiene muy indignada, porque yo creo que si tú buscas a una persona para compartir tu vida, puedes entregarte a la mano de tu asesino. Cuando tu relación se ve conflictuada, desde el primer momento, tienes que desaparecer como ‘Mi bella genio’; pero somos tercos, pensado en que él es el amor de mi vida, que no puedo vivir son él. Yo también me he enamorado, también me he obsesionado, también me he estupidizado; pero creo que hay que instruir a la mujer para que sea valiente”, comentó la intérprete de 62 años.

ACOSADA.

Ayllón, quien se presenta este 8 y 9 de febrero en el Teatro Peruano Japonés, también contó que fue acosada “en mis inicios de mujer”.

“Yo me trompeaba y lo dejaba; lo abandonaba en ese momento. Ahora me doy cuenta de que he sido perseguida, acosada. Querían interrumpir mi libertad, pero en ese momento no se llamaba así; en esa época, no nos mataban. Todas somos fuertes, todas somos unas fieras; pero algunas lo tienen muy escondido que ni cuenta se dan y creen que el hecho de ser maltratas es algo que se lo merecen. No es así”, señaló la intérprete de “Mal paso”.

Para los conciertos que dará en febrero, Eva Ayllón hará un repaso de todo su repertorio. Además, compartirá escenario con los participantes de “Los 4 finalistas” Farik Grippa, Noelia Calle y José Gaona, y hará un homenaje a Juan Gabriel.

Tras versionar el éxito “Despacito”, la artista alista otro tema con el productor musical Jesús “El Viejo” Rodríguez.

OJO CON ESTO

Daniela Arroyo sobre Jefferson Farfán: "Se lo dejo a Ivana, que se lo lleve nomás" (VIDEO)

Thaisa Leal rompe su silencio y confiesa qué siente por Paolo Guerrero: "mucho cariño" (VIDEO)

Antonio Pavón y su hijo se reencuentran tras cinco meses de disputa con Sheyla Rojas (FOTOS y VÍDEO)

Sheyla Rojas justifica su ausencia en operación de su hijo: "Quien pagó los gastos fui yo"

HAY MÁS...