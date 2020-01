Eva Ayllón recomienda estudiar a chicos 'realities' [VIDEO]

Dos grandes se juntan en el escenario después de nueve años. Nos referimos a Eva Ayllón y Jean Pierre Magnet, quienes se presentarán este 11 y 12 de marzo en el Teatro Peruano Japonés. Experiencia en la música la tienen y como voces autorizadas opinaron de los chicos realities que han decidido incursionar en la música.

"Hay diferencia con el público de antes y ahora, porque actualmente se escucha más música tradicional. Antiguamente se tenía que tener demasiada calidad, pienso que se está perdiendo esa costumbre. Ahora por cualquier cosa que hagan se vuelven famosos, y a nosotros nos ha costado años hacernos conocidos", manifestó Eva Ayllón al diario Ojo.

"Me da tristeza, porque antes se luchaba y se batallaba a la buena, a la par con otras figuras. Recuerdo que estaba Tania Libertad, Bartola, Cecilia Barraza, Cecilia Bracamonte y batallábamos por estar en los primeros lugares. Debe ser la época, el siglo, no lo sé", agregó la cantante criolla.

MÚSICA ANDINA

Por otro lado, Eva Ayllón confesó que le encantaría grabar un disco de música andina. "Me gustaría incursionar en la música vernacular, tengo mis reglas. No es lo mejor que hago, pero es lo único que no he hecho. Admiro a Dina Páucar y Sonia Morales", indicó tras confesar que ahora se dedicará de lleno a la música, siendo La Voz Perú ahora solo un recuerdo.

“Tenía abandonado a mis músicos, estuve 3 años en el reality, paralicé todo. Ahora, vamos a trabajar. Llegué a conseguir 10 voces, las más destacadas”, acotó Eva Ayllón.