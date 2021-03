EVDLV: ​Cuto Guadalupe feliz por final del espacio y dice que se hizo justicia [VIDEO]

Cuto Guadalupe felicitó que Latina haya levantado de su programación “El Valor de la Verdad”, espacio que sostiene se encargó de faltarle el respeto no sólo al público, sino principalmente a la mujer. En este caso a Yahaira Plasencia, por las declaraciones que dio Jerson Reyes.

"Se hizo justicia, las cosas se dieron. El programa llegó a su final como otros más que se meten en la vida privada y se burlan de la desgracia del ser humano, del prójimo. Estas cosas tienen que acabar", señaló el ex pelotero sobre "El Valor de la Verdad".

Para el futbolista lo que debe primar en la pantalla chica son "espacios que eduquen a la juventud. Nuestros hijos no pueden ver programas donde te falten el respeto y se ofenda a la mujer", dijo Guadalupe, quien sostuvo que en las redes sociales su sobrino Jefferson Farfán ha sido víctima de las burlas.

"Yo tengo 22 años de carrera, 40 años de edad y he pasado un montón de estas situaciones humillantes. Lamentablemente el tema del racismo en el Perú son cosas que pasan", indicó.

Por otro lado, señaló que no pudo ver la final de El Gran Show, pero considera qure Rosángela Espinoza fue una "justa ganadora". "Estuve en un evento en Motupe, pero me quedé contento porque no te imaginas la cantidad de gente que estaba apoyando a Rosángela. Querían que gane. Para mí era la favorita más que Melissa Paredes. Es la justa ganadora, aunque el segundo lugar debió ser para Melissa. Demostró en todas las galas tener un nivel extraordinario. El jurado se equivocó con ella", indicó.

Finalmente, contó que este sábado debutará como modelo este sábado en el Callao y de la mano de Nino Peñaloza.

