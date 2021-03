EVDLV: Grasse Becerra echará a Christian Domínguez y revelerá esto de Paolo Guerrero

Grasse Becerra será la próxima invitada de El Valor de la Verdad donde no solo contará detalles de su romance con Benjamín Lukovski, también hablará de Christian Domínguez y de Paolo Guerrero.

En el programa "Amor Amor Amor" se difundió un avance de lo que será la presentación de Grasse en El Valor de la Verdad, quien tendrá que responder si ama al modelo argentino que reveló que le fue infiel.

Entre las preguntas que le formuló Beto Ortiz a la modelo en el programa de Latina El Valor de la Verdad están: ¿Te arrepientes de haber dicho que Joshua Ivanoff es 'mecha corta'?, ¿'Gileó' Christian Domínguez a Leysi cuando estaba con Vania Bludau?, ¿Te peleaste con Leysi Suárez por culpa de Fiorella Alzamora? ¿Estás enamorada de Benjamín?

Pero ahí no quedó todo, la ex pareja de Reimond Manco que llegó hasta el set de El Valor de la Verdad para hacerle una pregunta a Grasse Becerra contó que esta habría tenido una noche de pasión con la pareja de Alondra García Miró.

"Cuando llegamos a la reunión estaba el 'Chino Take' y su amigo (...) me fui con Paolo a su cuarto y me dijo puedes acostarte. Estaba echada y abro los ojos y veo a Grasse metiéndose al baño con Paolo y luego ella me confesó que había estado con los dos esa misma noche", mencionó Fiorella Alzamora en El Valor de la Verdad.

