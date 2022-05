​EVDLV: Guty Carrera estaba loco de celos por Mario Hart y audios lo demuestran

Un verdadero infierno fue lo que vivió Alejandra Baigorria al lado de su expareja, el modelo Guty Carrera y nuevos audios lo confirmaron.

Alejandra Baigorria volvió a presentarse en “El valor de la verdad” para seguir revelando más intimidades de su expareja Guty Carrera.

En un nuevo audio llamó la atención los evidentes celos enfermizos de Guty Carrera quien desconfiaba del amor de Alejandra Baigorria y creía que ella seguía enamorada del integrante de realities y piloto, Mario Hart, con quien tuvo una mediática relación.

"Te sigues cag... por Mario Hart. Soy un huev...". "El único que te mueve el piso es Mario Hart, no yo", dice Guty Carrera.

En otro momento, cuando se escucha que Alejandra Baigorria le increpa a Guty Carrera por el escándalo en el que lo involucraron con la 'Castigadora' Sharon, él vuelve a mencionar a Mario Hart.

"No me pongas en el mismo saco. Yo no soy como tu ex Mario Hart que se metió con cinco a tener sexo en una cama y luego se acostaba contigo. No me trates de hacer sentir mal. Yo no te importo. Esa es la verdad. Me estas haciendo mier...", repite furioso Guty Carrera.

Alejandra Baigorria también confesó que Guty Carrera la tenía sometida a tener relaciones sexuales e incluso le dijo que mejor hubiera tenido sexo con ella en vez de tener una relación. “Para mí es muy difícil escuchar estas cosas porque me está denigrando como mujer”, sostuvo no sin antes revelar que sí estuvo a punto de lanzarse de un quinto piso para escapar de él. “Fue el día en el que Ernesto (Jiménez) me rescató en el grifo, pues yo estaba dentro de mi lavandería escondida y Guty estaba en mi casa. Él (Carrera) no sabía que estaba allí y a la chica que trabaja conmigo le dije que le diga que no estaba”, refirió.

