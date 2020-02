La guerra está declarada entre Mónica Cabrejos y Evelyn Vela. ‘La reina del sur’ salió al frente para aclarar las recientes afirmaciones de la periodista, quien usó su cuenta de Facebook para recordar la vez en que la "Reina del Sur’ estuvo detenida en Estados Unidos.

Para ello, mostró un enlace de Google donde se encuentran alejadas todas las fotografías de Cabrejos cuando era vedette y hacía desnudos.

“Tus fotos asquerosas así como tus palabras (Qué te costarán caro), demuestran de forma clara y concreta como dices tú, lo baja que eres y la clase que tienes. Como periodista y culta mujer que dices ser (obvio nadie lo nota por más que lo sigas gritando), deberías de saber que el reportaje que expones para hacerme daño a mi y a mi familia que sufrió mucho por este tema, no prueba para nada ninguna de tus afirmaciones. Razón por la cual estas incurriendo en delito de difamación”; escribió Vela en sus redes sociales.

La amiga de Melissa Klug explicó que si bien pasó por un proceso de investigación en donde fue sentenciada, salió absuelta de los cargos que se le acusaban.

“No pague fianza (Ni un dólar) y sobre todo NUNCA FUI DEPORTADA. Una vez absuelta post proceso de investigación y sentencia, salí libre, compre mi pasaje y regrese a mi país. Muy contenta a ver a mis hijos y familia. Cosa que al parecer tú no valoras ni entiendes ya que no solo no tienes hijos, sino que demuestras con tus acciones que no tienes valores”.

Defiende a Melissa Klug

Además, aprovechó para volver a defender a Melissa Klug, quien afronta un proceso judicial con el padre de sus hijos, Jefferson Farfán, quien pidió reducir la manutención.

“Dices ser muy culta, haber estudiado y destrozas a una madre de familia con hijos que ya vienen sufriendo por el tema, con argumentos que no tienen sustento y no están amparados por ley. Las leyes sirven para evitar Injusticias, percepciones y comentarios no objetivos o dañinos mediante decisiones justas. Tan justas como el hecho de que dos niños reciban lo que se merecen y corresponde. (Según lo que dice la ley o una conciliación válida con carácter de cosa juzgada) culta y estudiosa periodista que al parecer sabes menos que yo del código civil”

“Que te haya dolido que se deje entrever en televisión nacional tu amistad con el sr. Lobatón y que tú de ardida hayas tenido que admitir que salías con el, no te da derecho a difamar a las personas”

“Así como tampoco tienes derecho a denigrar a las madres y amas de casa del Perú que no tienen un trabajo formal y que se rompen el lomo por sacar a sus hijos y esposos adelante”

Finalmente, resaltó que sus abogados analizan una eventual demanda contra la periodista por haberla difamado.

“Besos Culta periodista. Estudia un poco más para que todo tu sueldo del que tanto te jactas no se esfume en demandas por difamación”

VIDEO RECOMENDADO

¡Mira aquí el tráiler de la película “Locos de amor 3”! (12/02/20)

TE PUEDE INTERESAR