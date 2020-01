¡No se calló nada! La exbailarina Evelyn Vela, no tuvo problemas en responder las declaraciones hechas por la conductora de espectáculos Magaly Medina, quien brindó su opinión sobre el ‘derrier’ de Vela en tono burlesco. Sin embargo, la ‘Reina del Sur’ no se quedó callada, y le respondió fuerte y claro por este calificativo.

“No es la primera vez que me ataca. Ella es libre de opinar de quien quiera, pero cada quien es feliz con su físico. Mientras a mí me guste y a mi marido también, los demás no existen”, dijo inicialmente.

Asimismo, contó que ya no piensa seguir respondiendo los ataques de la popular 'Urraca’.

“No tengo tiempo para responder tonterías, estoy enfocada en mi trabajo e hijos”, finalizó la amiga de Melissa Klug.

Recordemos que hace unos días Magaly Medina comentó en su programa sobre el presunto aumento de trasero de Alondra García Miró e hizo una comparación entre la modelo y la exbailarina.

“Definitivamente ahí hay mano de cirujano, porque no podemos decir que estuvo comiendo mucho panetón y se le fue atrás. Ahora podemos compararla (a Alondra) con Evelyn Vela", comentó la ‘Urraca’.