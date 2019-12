La modelo Génesis Arjona dio a luz a su bebé y lo presentó con tiernas fotografías publicadas en las redes sociales.

A través de Instagram, la ex participante de “Esto es guerra” compartió la buena noticia con sus seguidores y contó cómo fue el parto.

“Entre lo cansada y nerviosa lo escuchaba llorar... luego le hablé, le di un beso en su carita, me regaló una sonrisa y dejo de llorar. (El mejor momento de mi vida). No tengo idea como describirlo, solo le doy gracias a Dios por mi mejor regalo de cumpleaños, Navidad y Año Nuevo, por mi esposo y por ustedes que siempre con mucho cariño y respeto me envían bendiciones. Los queremos mucho A+A&G", escribió Génesis Arjona.

Foto: Instagram Génesis Arjona

En las imágenes se observa a la diputada panameña besando a su bebé mientras su esposo los observa.

Foto: Instagram Génesis Arjona

Como se recuerda, Génesis Arjona era una de las estrellas en el reality “Esto es guerra: Panamá”, y poco después participó en el reality peruano, donde fue vinculada sentimentalmente con Patricio Parodi.

Tras su breve participación en “Esto es guerra”, Génesis Arjona volvió a Panamá, donde anunció su retiro de los realities y su incursión en la política. La modelo fue elegida como diputada del Congreso de su país.