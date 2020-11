Olenka Mejía, excuñada de Yahaira Plasencia, no parará hasta ver tras las rejas a Jorge Plasencia, hermano de la salsera. En declaraciones para el programa “Amor y Fuego”, fue contundente respecto al padre de su menor hijo.

“Sí (quiero verlo preso). Es más, le pido a la otra chica, la mamá de su otro hijo, que si quiere yo la puedo ayudar. Las dos podemos hacer esa demanda y quizá preso, entienda”, comentó en referencia a la otra expareja de ‘Yorch’, con quien tiene otro hijo.

Excuñada de Yahaira Plasencia | Willax | OJO

Como se recuerda, Olenka mencionó que la pensión de alimentos que le depositaba el hermano de la salsera ascendía a S/ 350 soles mensuales. “Él había quedado en darme a mi mensualmente 350 soles, eso no alcanza para nada de los gastos que tiene mi hijo. Él no sabe ni donde vive mi hijo, no está pendiente de nada”, manifestó indignada.

