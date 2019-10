La exesposa de José José y madre de sus dos primeros hijos, Anel Norena, expresó todo el amor que le tenía al “Príncipe de la canción” tras la llegada de los restos del cantante a México.

Mediante Twitter, la que fue la esposa de José José por 21 años, antes del divorcio, tuvo sentidas palabras románticas para él e incluso dijo que siempre será “su gran amor”.

“Hoy te digo mi príncipe, mi Pepé : Espérame en el cielo corazón. Que mi corazón te has llevado. Ya no tengo lágrimas. Se han secado por tu partida. Siempre serás mi más grande amor. Más allá de la eternidad. Hoy te veré y me despediré. Ya no habrá ningún impedimento para amarnos más”.

“Sabes bien mío que éramos el uno para el otro... Espérame en el cielo. Sin maletas, solo con el corazón que he guardado para ti y hoy te dejo mi canción para que la cantes en el cielo y hagas un himno de los dos. Hoy mi corazón está en duelo y te abrazo con la mirada. Mírame desde el cielo y espérame mi dulce amor. Descansa en paz mi amor... Pido un aplauso para el amor… hasta siempre”, añadió Anel Norena.

La exesposa de José José estuvo presente en el último homenaje al cantante en el Palacio de Bellas Artes y en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.

Al respecto, Laura Bozzo opinó: “Cuando entrevisté Anel sentí la adoración que le tiene no olvidemos que estuvieron 21 años casados, dos hijos maravillosos y humildes como su padre. Solo ellos saben lo que vivieron”.