El periodista Rodrigo González tuvo en exclusiva, a través de su cuenta en la red social Instagram, al exestilista de Tilsa Lozano, Daniel Bernal.

El experto en el mundo de la estética le reveló al popular 'Peluchín' que Tilsa Lozano ha seguido viéndose con Juan Manuel Vargas a pesar de todo el escándalo mediático en el que se vieron envueltos.

Incluso, Daniel Bernal contó que es un primo de Juan Manuel Vargas el intermediario cuando la pareja se quiere ver.

Por el lado de Tilsa Lozano, es su mejor amiga Camila su 'alcahueta'.

“Aquí hay alcahuetismo por los dos lados. Está Camila por un lado y el primo del ‘loco’ por otro lado”, señaló.

“Yo lo que sí he visto, en los años que yo he estado con ella, peinándola, he visto que sí han tenido comunicación porque hay un familiar del loco Vargas que cuando quieren verse, cuando quieren quedar o hablar de alguna cosa o comunicarse, lo hacen a través de esta persona”, agregó.

Daniel Bernal señaló que la última vez que vio a Tilsa Lozano fue el 16 de abril.