Rompió su silencio. La empresaria Melissa Klug contestó si existe un video que podría hacerle perder la tenencia de sus hijos y por el cual habría aceptado renunciar a sus derechos como conviviente de Jefferson Farfán por 11 años.

Fue la conductora de “Válgame” Janet Barboza, quien le preguntó por Instagram tras la revelación de Mónica Cabrejos.

“Fuentes cercanas aseguran que Melissa Klug aceptó el acuerdo y renunció a sus derechos como conviviente porque la defensa de Farfán había conseguido una prueba irrefutable que ponía incluso en peligro la propia tenencia de sus hijos”, dijo Mónica Cabrejos.

A esto, Melissa Klug aseguro que no existen ningún video. “Te juro por mi vida y por la vida de mis hijos, que es lo más valioso que tengo que no existieron y no existen, ningún tipo de video por el cual yo haya podido renunciar a lo que me correspondía o la tenencia de mis pequeños”, fue el mensaje que le envió a Janet Barboza.

Según Mónica Cabrejos, ante esta situación Melissa Klug habría renunciado a sus derechos de conviviente y aceptado los 43 mil soles mensuales para sus hijos.

