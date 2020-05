La exnovia del futbolista Gerard Piqué, Nuria Tomas, hizo noticia hace unos meses luego que confesara que se había vuelto a enamorar luego de mucho tiempo.

“Un año de amor. 365 días de respeto, de compartir desde la verdad más absoluta. Me he vuelto a enamorar después de mucho tiempo. Un año de mucho trabajo personal en el que he dejado atrás conceptos erróneos, dolor y vivencias que quedaron atrapadas en mí”, escribió la bella española.

En otro mensaje agregó: “este año he REaprendido que el amor sigue siendo lo que mueve el mundo”.

Todo esto sonó a una clara indirecta con Gerard Piqué y Shakira.

Como se recuerda, ella tuvo un sonado romance con Gerard Piqué, el cual se terminó cuando él conoció a la cantante Shakira durante el rodaje del videoclip Waka Waka.

Luego de un tiempo, Shakira y Piqué confesaron al mundo que cada uno tenía una relación cuando se conocieron y enamoraron.

Ahora, Nuria Tomas vive la mejor etapa de su vida pues acaba de anunciar que se convertirá este año en madre primeriza.

La expareja del defensa del Barcelona está embarazada tiene 13 semanas de gestación y se mostró feliz con su prominente pancita de más de tres meses.

Nuria Tomás nuevamente habló y dijo que estaba agradecida por todo lo que ha vivido hasta llegar ahí. ¿Otra indirecta para la cantante el y el futbolista?

Lo cierto es que Nuria Tomas dio la buena nueva así:

“No sé ni qué poner. Nunca he sabido cuándo llegaría este momento pero siempre he sabido que quería ser mamá. Cuando te REconocí @aguspuiggibernau no tuve ninguna duda de que sería contigo. Soy muy feliz, por el bebé que nos viene, por la vida que estamos creando juntos y por todo lo que he vivido hasta llegar aquí. Agradecida #nowords #mamaprimeriza #13weekspregnant”.

