La expareja de la bailarina A.Z., vinculada sentimentalmente a Josimar, denunció que está recibiendo amenazas de la familia de la menor de edad por revelar detalles del fin de su romance.

Así lo reveló Magaly Medina, quien contó que Marcelo Crisóstomo se comunicó con su programa para revelar que familiares de A.Z. lo han amenazado con armar un escándalo en su centro de labores, una entidad bancaria, luego de que el joven de 22 años admitió que la bailarina habría terminado su relación para estar con Josimar.

“Tenía mucho temor de hablar porque él no quería que después le vayan a hacer algo. Justamente ayer nos escribió diciéndonos que la familia de la bailarina le estaba llamando amenazándolo con que iban a ir a hacerle un escándalo al banco donde él trabaja", contó la periodista en 'Magaly TV La Firme’.

En ese sentido, Magaly Medina aseguró que las revelaciones de Marcelo Crisóstomo no tendrían por qué afectar su trabajo: "Yo creo que esas cosas personales, ningún banco o institución tiene que meterse, pero qué feo que la familia de la bailarina amenace así a un muchacho decente y trabajador que no le ha quitado nada a nadie, no le ha quitado la enamorada a nadie ni se ha metido en una relación”.

“Él solamente lo único que ha hecho cuando le preguntamos ¿es cierto que era tu enamorada cuando había rumores de que estaba con ella? Dijo que sí, él se siente partido por Josimar”, agregó Magaly Medina.