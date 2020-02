Samahara Lobatón y su enamorado, Youna, terminaron tras menos de un año de convivencia. Así lo hizo saber el jovencito, quien no solo confirmó que la relación se terminó, sino que despotricó contra la hija de Melissa Klug.

En su cuenta de Instagram, Youna dejó un misterioso mensaje tras borrar la única foto que tenía con Samahara: “Golpean hasta que el lobo muerde pa poder decir que el lobo es malo”.

Pero eso no fue todo, ya que Samahara Lobatón también borró todas las fotos que tenía con Youna, incluida la que publicó el último sábado para expresarle su amor por San Valentín. Esto encendió las alarmas de sus seguidores, quienes preguntaron a Youna qué había pasado entre ellos para que terminen de forma tan abrupta.

Según Youna, Samahara Lobatón lo “obligaba” constantemente a publicar fotos con ella a Instagram, por lo que ahora decidió borrarlas.

“Si me preguntan el porqué borro las fotos con Samahara es porque ella y yo no estamos y me veo obligado constantemente a subirlas (a Instagram)”, escribió en sus historias. No obstante, el jovencito eliminó esta publicación rápidamente.

Rodrigo González lo echó

Pese a que él borró la publicación, Rodrigo González logró obtenerla: “No juegan más a la casita ¡Se acabó la convivencia y el amor! El ahora exnovio de Samahara Lobatón hace público el fin de su relación y elimina todas las fotos juntos”, dijo “Peluchín”.

Fotos: Instagram @flockogram | Instagram Rodrigo González

