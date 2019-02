​Exnovio de la pareja de Melissa Loza aparece en tv: "la ha vuelto una consumidora" (VIDEO)

Melissa Loza se encuentra en el ojo de la tormenta tras la detención de su pareja, Juan Diego Álvarez, y las polémicas declaraciones de su propia madre en el programa de Magaly Medina.

Es precisamente en este programa en el que la expareja de Juan Diego Álvarez rompió su silencio.

El reconocido empresario limeño, quien prefirió no dar su nombre, fue pareja de Juan Diego Álvarez durante dos años y contó cómo fue la relación.

"Me enamoré de él, él también se enamoró de mí. Temblábamos de amor, nuestro amor era un amor no solo sexual", dijo el empresario para 'Magaly TV La Firme'.

El hombre mostró varias fotos de los viajes que realizaron juntos a Europa y Estados Unidos.

"Lo llevó a Europa, lo llevé a París, a Italia, a México, le compré la mejor ropa", indicó.

Lo hizo consumir drogas

Según el empresario, Juan Diego Álvarez lo manipuló para consumir drogas: "Como yo estaba muy deprimido por la muerte de mi padre, me hizo probar marihuana, cosa que yo nunca había hecho, pero Juan Diego, a la hora que me hace probar marihuana, tiene una capacidad de manipulación increíble [...] tomó una especie de control de mí, me empezó a alejar de mi mamá [...] me alejó de todos y concentró todo mi afecto en él".

"Eso es lo que me da pena de Melissa, ha hecho exactamente lo mismo con Melissa [...] llega un punto que dependes tanto de él que la droga es él".



(FOTO) Melissa Loza, el empresario y Juan Diego Álvarez

Su amistad con Melissa

El empresario reveló que Melissa Loza conocía que eran pareja e incluso le preguntó si debería salir con Juan Diego Álvarez.

"Melissa me dice 'Pedro, no sé si salir con él'. La conozco de toda la vida 'tienes derecho a estar, a relajarte', entonces salieron, les presté mi casa. Al día siguiente me dijo 'Pedro, me ha dado marihuana y me ha abierto el corazón, me ha hecho decir cosas que jamás pensé decir, no sé cómo lo ha hecho'. Juan Diego aprovechó el momento de debilidad que era cuando estaban enterrando al hermano de su madre para captarla y meterla en la droga. La ha vuelto una consumidora", manifestó.

