Andrea García, expareja y madre de uno de los hijos de Josimar, rompió su silencio ante el escándalo que ha protagonizado el salsero con su todavía esposa, Gianella Ydoña.

En declaraciones para el programa ‘Magaly TV La Firme’, Andrea García reveló que su hijo, de solo 4 años, vio a su padre durmiendo con una mujer que no era Gianella Ydoña, a quien conocía como la esposa. Esta mujer sería nada más y nada menos que la bailarina Angie Zapata.





“Todo este tormento que está pasando ahorita está perjudicando a su hijo (...) mi hijo viene y me dice ‘mamá, mi papá duerme con su amiga’, refiriéndose a la nueva chica", dijo Andrea García.

Según la expareja de Josimar, el menor quedó confundido porque él sabía y conocía a Gianella Ydoña como la pareja de su padre y madre de su hermano. Asimismo, aseguró que no es la primera vez que su pequeño ve a otras mujeres en casa del salsero.

"Mi hijo conocía quién era la esposa, mi hijo conoce quién es Gianella, mi hijo sabe quién es la esposa y la mamá de Justin, su hermanito menor. Mi hijo llegó super triste, contándome que ‘mamá, mi papá duerme con su amiga’, porque Josimar dormía con mi hijo cuando él iba. Ahora que he visto por ustedes que la chica entra con la llave, a mí me escandaliza porque no es la primera mujer que él ve”, confesó.