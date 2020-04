Hace unos días, Ninel Conde reveló que interpuso una denuncia contra su expareja, Giovanni Medina, luego que este no le permitiera ver a su hijo Emmanuel. La cantante enfatizó que su único fin era llegar un acuerdo a beneficio del hijo que tienen en común.

Medina, quien fue pareja de Ninel por más de cinco años, en sus redes sociales compartió un video en el que se ve a la mexicana compartiendo con su hijo. Además, se comunicó con el programa “Venga la alegría” y reveló los motivos por los que distanció a Emmanuel de su madre.

“Me comunico para que podamos aclarar muchas dudas. La primera es que estoy consciente de que el niño necesita la convivencia de ambos padres. Yo jamás podría suplir el espacio que tiene su mamá en su vida. Sin embargo, se me ha juzgado sin escucharme y sin saber mi postura”, sostuvo.

Medina sostuvo que la popular ‘Bombóm asesino’ tiene una agenda muy recargada que no le permite atender a su hijo como corresponde. “Mientras ella tiene viajes sociales, el niño crece solo. El niño necesita atenciones de día y de noche, y para eso estoy yo. He sacrificado mi vida social por estar con él, por ser papá y por cumplir con las actividades de crianza que su mamá por motivos de trabajo, no puede cumplir”, enfatizó.

Finalmente, Giovanni dijo que desea llegar a un acuerdo con la artista mexicana. “Quiero que encontremos la manera en que Ninel pueda convivir bajo un esquema en el que mi hijo pueda estar seguro y conviva tanto con su papá como con su mamá. Me duele mucho que la mamá de mi hijo se haya expresado así de mí”, sostuvo.

