La integrante de “Esto es Guerra”, Macarena Vélez, fue criticada por el exceso de photoshop que le pondría a las fotografías que sube a sus redes sociales. Y es que esta vez, al parecer la madre de la hijita de su expareja, Said Palao, se unió también a estas criticas.

La joven de nombre Aleska Zambrano, quien fue anteriormente enamorada del chico reality, utilizó su cuenta de Instagram para publicar un curioso mensaje que sería para la ‘mujer increíble'.

“Consejo del día: Amiga, hermana, mujer... no puedes reventar tu foto con photoshop, si después te vas a grabar y de la nada eres tres veces tu foto. Son bravas, de ahí están: ‘quiérete como eres, ama tu cuerpo’”, escribió la joven.

Sin embargo, la exnovia de Said habría vuelto a utilizar sus redes para aclarar que el mensaje no fue dirigido para la combatiente. “Voy a hacer una aclaración con lo que ha pasado. Lo que puse ayer fue dirigido básicamente para una persona que estuvo en mi promoción del colegio. Creo que existen demasiadas personas que lo hacen (el usar photoshop), no sé por qué hacen un mundo de algo que no está dirigido para la persona que ustedes creen. Multiplicado por cero todo ese asunto”, comenzó diciendo en sus historias.

“En realidad ¿por qué tiene que girar entorno a una persona que nada que ver?. Entiendo que el guante les ha caído a muchos, yo soy libre de opinar lo que me de la gana donde quiera, no estoy poniendo el nombre de absolutamente nadie, así que no hagan un mundo de cosas que no existen”, finalizó.

