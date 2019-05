​Expareja que denunció a 'Chiquito' Flores rompe su silencio y muestra lesiones: "Pensé que saldría muerta"

El exfutbolista Juan 'Chiquito' Flores recientemente protagonizó las páginas policiales luego de que fuera denunciado por su expareja de haberla agredido físicamente. Tras esto, la mujer ha roto su silencio y ha mostrado las lesiones que presenta.

Nataly Jara denunció a su expareja de haberla agredido. Después de ello, 'Chiquito' Flores fue sentenciado por la Corte Superior de Lima Norte a 94 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, y a una reparación de S/. 5 mil soles.

La mujer de 23 años, quien es madre de un niño, se presentó en el programa Magaly TV, la firme donde contó qué habría ocurrido: "Él pensó que yo no había pasado la noche (en casa) tampoco, al igual que él", sostuvo, y con esto contó cómo habría iniciado la agresión: "Cuando él llega a despertarme a puñetazos, lo que quería era la clave (de mi celular) para saber con quién he estado, con insultos", reveló.

La mujer mostró las lesiones que tiene en el cuerpo: "Esto es un puñete, tengo verde por acá de las cachetadas, estas son mordidas que me quería arrancar la piel porque está de costra", detalló ante Magaly Medina, y agregó: "Tengo hematomas en la pierna, tengo el cabello que me lo iba a cortar con la máquina, me iba a cortar pelada".

La expareja de 'Chiquito' Flores contó además qué es lo que habría hecho para resguardarse: "Tuvo un ataque horrible, me encerré en el baño para que no me haga más daño, yo pensé que iba a salir de ahí muerta porque él empezó a querer romper la puerta solamente por el celular".

