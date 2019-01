​Expareja de Franck Mendoza destruye a Lesly Águila: “Ya sabemos de qué pie cojeas”

Miluska Paredes, la expareja de Franck Mendoza, volvió al ruedo y esta vez para destruir a Lesly Águila, a quien, en el año 2014, acusó de meterse con el padre de su hijo.

Luego de varios años, esta vez Miluska Paredes mostró las fotos de Lesly Águila junto a su nuevo novio, cuando la cantante aún no oficializaba a su ahora pareja.

(FOTO) Ahora, Lesly Águila disfruta sus días al lado de Cristhian, su nuevo amor

Miluska Paredes no desaprovechó la oportunidad para decir que Lesly Águila “no cambia sus mañas”.

“Ya no esperes más queridita, ya cuelga las fotos con tu nuevo amor... Total, ya sabemos de qué pie cojeas!!..”, arremetió.

Incluso, Miluska Paredes se burló de Franck Mendoza al afirmar que ahora él es el engañado. “Creo que hace un mes ya hasta aniversario estabas celebrando sin haber sido claro con mi ex que te llevaste hace años.. Lo siento Mendoza, fuiste cachudo...”, escribió.

Este es el extenso mensaje que escribió la ex de Franck Mendoza sobre Lesly Águila:

Creo que deberia dedicarme al espectáculo...

Empezamos la tarde con una noticia no tan caliente que digamos ya que esto se venia cocinando hace un tiempo... (Segun fuentes) Bien dicen que la gente no cambia sus mañas cuando esta acostumbrada a eso no?.. Bueno no se si se acuerdan de mi situación sentimental de hace unos años... Es decir el triangulo amoroso que en un tiempo se negó a nivel nacional, pero los 3 sabíamos que YOOOOOOO... decía la verdad ... Y como las mentiras tienen patas cortas, la relacion se terminó después de 6 largos años, y pues adivinen por que... (Todos digan: Porqueeeee?)

Pues por que nuevamente la Srta. intento hacer el mismo modus operandum, es decir, tal cual hizo conmigo al negar su cochinada y decir que estaba soltera mientras ya se comía a mi ex marido, para luego despues de un par de meses colgar las fotos con Él... Pues ya no esperes mas queridita, ya cuelga las fotos con tu nuevo amor... Total, ya sabemos de que pie cojeas!!.. además, creo que hace un mes ya hasta aniversario estabas celebrando sin haber sido claro con mi ex que te llevaste hace años.. Lo siento Mendoza, fuiste cachudo...

Y pues bueno, creo que te aguamos el plan, plan que pensabas iba a ser perfecto para que no te tildaran de pelleja no??.. Como aquellos años atras, recuerdas?? Caritas vemos, pero mañitas no sabemos, en tu caso yo si sabia las tuyas.. Por que en su momento conmigo pensaste que la hiciste linda, al destruir mi familia...

Ay pero hija, tan rapido puedes cambiar de amor? Imagino que es la misma inmadurez que no te permitio abrir los ojos cuando te metiste con un hombre comprometido.. Que tenia un hijo, una FAMILIA.. Espero que éste SI esté soltero.. No llenes mas tu costal de Karma por favor y ahora si sé Feliz

Señores, el Karma existe... No se olviden... Y tu tambien vas a chapar tu vuelto, espera con Karma, digo, con Calma..





(FOTO) Lesly Águila fue noticia al iniciar su romance con Franck Mendoza pues la esposa de este la acusó de meterse en su relación