¿"Exponiendo infieles" de Badabun dio a conocer que Luisito Comunica engañó a "La Chule"?

En un programa de "Exponiendo Infieles" de Badabun, Lizbeth Rodríguez revisa el celular de el youtuber mexicano Ryan Show, quien es amigo de Luisito Comunica. Ella inspecciona el celular del youtuber, hasta que llega a un chat de grupo donde se encontraba Luisito Comunica.

Ella empieza a revisar el celular, hasta que se toma con un mensaje de una tal "Luisito El Pillo", pseudonimo de Luisito, en esta se jacta de tener intimidad con una joven que no era su pareja.

"La que me C*** ayer, morra, estaba hasta el c***", lee Lizbeth el mensaje. Esto sin recordar que el famoso youtuber tiene una relación de más de 4 años con Cynthia Velásquez, también llama "La Chule".

El vídeo no duró demasiado y fue retirado de YouTube a las pocas horas el pasado 14 de julio. Fue un usuario que recuperó el momento que se habla de dicha infidelidad.

Hasta el momento, la única que ha hablado sobre lo sucedido es "La Chule", quien pidió que no la etiquetaran en publicadiones hasta que ella pueda comprobar si eso es verdad.