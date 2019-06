Expresidente peruano intentó tener una cita con Tilsa Lozano, según Zorro Zupe│VIDEO

El Zorro Zupe reveló que un expresidente peruano intentó tener una cita con Tilsa Lozano.

El polémico personaje se sentó en el sillón rojo de El Valor de la Verdad y una de las preguntas más complicadas involucraba a su amiga Tilsa Lozano.

"¿Te invitó a almorzar el hermano de un expresidente porque quería salir con Tilsa?", preguntó Beto Ortiz.

Según el Zorro Zupe, el hermano de un expresidente lo citó supuestamente para preguntarle por los eventos que realizaba. Ambos acudieron a un restaurante de la Costa Verde para conversar.

Sin embargo, se dio con la sorpresa de que esta persona deslizó la posibilidad de que su hermano, expresidente del Perú, conozca a Tilsa Lozano.

"Todos sabemos qué familia presidencial tenía metida en la política al papá, a la mamá y a los hermanos", le dijo Beto Ortiz.

"No voy a dar detalles, te puedo contar cómo fue pero no quiero meterme en más problemas. Fue algo que le comenté a Tilsa hace dos semanas", explicó el Zorro Zupe.

Tras conocer las intenciones de la cita, el Zorro Zupe se negó a presentar a Tilsa Lozano con el expresidente. "Con mucho respeto le dije que no, de ahí perdí contacto".

"Probablemente si la esposa de ese presidente se enteraba, le cortaba la cabeza", deslizó Beto Ortiz.

A través de Twitter, Beto Ortiz aclaró que el hermano no intentó tener una cita con Tilsa Lozano, sino arreglar una para que el expresidente conozca a la modelo: "No hemos entendido nada. Lo que @zorrein ha dicho es que un hermano de un ex presidente lo invitó a almorzar para concertar una cita entre Tilsa y EL PRESIDENTE. Esa es la pepa. #EVDLV".