Eyal Berkover, recordado en Perú por su participación en ‘Esto Es Guerra’, está envuelto en un polémica por insultar al periodista de espectáculos Samuel Suárez, quien difundió los audios en su cuenta Instarándula.

¿Qué pasó? El exreportero de ‘Mujeres al Mando’ hizo una mención en una de sus historia de Instagram a una marca israelí donde Eyal aparece como imagen.

Sin embargo, de la nada, el modelo le envió varios audios donde se refiere al periodista de manera despectiva.

“Buena hermano, siempre sabia que tu quisiste ser como yo, sé que soy ejemplo, sé que me admiras. Estás usando mi ropa de baño, y obviamente que esa ropa no te queda a ti como a mi, con ese cuerpo y esa cara, ni el mejor doctor te puede ayudar”; se le escucha en los audios difundidos por Samu.

Samuel se mostró muy sorprendido porque nunca se ha relacionado con él laboralmente para que tenga ese tipo de comportamiento.

“Nunca he tenido alguna amistad, ni enemistad con Eyal, las pocas veces que lo he tratado han sido unos minutos frente a una cámara, a las justas el señor entendía español, así que no comprendo nada, por eso no voy a permitir intenten ofenderme por mi físico o rostro”, finaliza.

TE PUEDE INTERESAR