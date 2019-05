Eyal Berkover y Nair Bravo se enfrentan en vivo, pero el amor puede más y aseguran que se aman

Al escuchar que Eyal Berkover aseguró que Nair Bravo "era una mujer maravillosa", la modelo argentina llamó en vivo al programa 'Válgame Dios' y le increpó todo lo que hizo el israelí en los últimos meses de relación.

"Tú borraste todas las fotografías mías en Instagram, las del último año, en Facebook solo pusiste las fotos para que las vea yo", reveló Nair Bravo.

"Yo volví de Israel porque no quiere estar conmigo, yo igual lo amo. Yo no tengo ningún problema en decir que lo amo, mi pasaje de regreso estaba para el 8 de mayo y ahí lo dejé. Entendí que no quieres tener una relación, cuántas veces le imploré, le rogué, le dije todas las cosas que yo le dije a Eyal, indirectas por Instagram, todo hice de todo. Yo lo amo y me banco todo", dijo Nair Bravo.

Eyal dijo que ama a Nair

Al escuchar esta declaración, Eyal Berkover no se quedó callado y aseguró que quiere regresar con Nair Bravo, que la ama, que es la mujer de su vida y le hace falta cada segundo.

"Quiero regresar con ella. Ella me hace falta en cualquier momento de mi vida, solamente, creo que estamos dolidos", comentó.

Por ese motivo, Rodrigo González y su producción indicaron que si Eyal Berkover acepta, conseguirán el pasaje para que regrese al país. El modelo no dudó en decir que "sí" a la propuesta con tal de recuperar a la modelo argentina Nair Bravo.

