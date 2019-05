Eyal Berkover se pronuncia sobre "ampay" de su expareja Nair Bravo y Pedro Moral (VÍDEO)

Este fin de semana, la argentina Nair Bravo fue 'ampayada' con Pedro Moral, con quien mantuvo una relación hace más de tres años. La modelo rompió su silencio y aclaró que hace más de dos meses terminó su amorío con Eyal Berkover luego de vender sus cosas y viajar a Israel.

"Me están llenando las fotos de mi Instragram con comentarios sumamente agresivos y ofensivos. Estoy soltera hace más de dos meses, no he hecho nada malo, no le debo explicaciones a nadie", señaló.

Eyal se pronunció

Ahora, el modelo israelí se comunicó con 'Válgame Dios' para aclarar si ciertamente su relación con Nair Bravo había acabado.

"Efectivamente nosotros ya no estamos hace más de dos meses. Ella es una mujer hermosa, excelente y no ha hecho nada malo. Por respeto a ella, pero no voy a decir nada. Ella es una mujer maravillosa, ella no es una niña, es una adulta y ella sabe lo que hace", contó.

Eyal Berkover volvió a asegurar que es una mujer maravillosa. "Lo dejó en su círculo porque son cosas privadas. Ella fue el amor de mi vida, cualquier hombre quisiera estar con ella (...) A mí me duele que salieran a atacarla, por eso salí a hablar", indicó.

