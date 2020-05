El cantante Ezio Oliva se comunicó hoy con el programa En boca de todos donde contó detalles de lo que ha sido su vida estas semanas.

Ezio se animó a revelar que la crisis económica por el coronavirus lo afectó y ha estado bajoneado todos estos días, hasta que su segunda bebé llegó al mundo.

“Te voy a ser sincero, estas semanas de crisis, esto me golpeó, fue durísimo, el hecho de tener que reinventarme, el lanzamiento de mi nuevo tema ha sido bien recibido, ha hecho que yo me pueda motivar y ahora la llegada de mi hija, yo necesitaba esto, porque estaba bien bajoneado como muchos, dentro de todo esto, tengo que agradecer mucho porque están pasando cosas lindas”, señaló el artista.

Ezio calificó como una "esperanza" la llegada de su hija Cayetana. Además, admiró la valentía de Karen Schwarz quien tuvo un parto complicado.

“El nacimiento de cualquier bebé es igual a esperanza, no pude acompañar a Karen pero fue por videollamada. Los hombres no podríamos, han sido días duros, mi esposa al igual que todas las mujeres son guerreras, tienen una fuerza sobrenatural. Karen estuvo como 24 horas en trabajo de parto, me saco el sombrero por todas las mujeres, los hombres no podríamos con algo tan complicado”, agregó.

