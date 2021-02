Ezio Oliva utilizó sus redes sociales para defender a su familia tras haber recibido un fuerte y radical mensaje por parte de un usuario de Instagram, quien se atrevió a amenazar al cantante con abusar de su pequeña Antonia, de tan solo 4 años de edad.

El esposo de Karen Schwarz estuvo respondiendo algunas inquietudes de sus seguidores en dicha red social, cuando de pronto hizo un alto en sus historias para denunciar este terrible ataque.

“Vamos a hacer un alto acá, porque en verdad quiero agradecerles enormemente el cariño y los mensajes maravillosos. Hay también mensajes de gente que no le caigo bien y lo acepto, y me encanta que también me escriban siempre, y cuando sea con respeto hasta lo puedo tomar en broma”, comenzó diciendo.

“Tú chochera, Ricardo, que me acabas de poner esto no lo voy a permitir y les pido a todos, seas persona pública o no lo seas, que no normalicemos ni el maltrato ni la falta de respeto y menos estas cosas”, dijo Ezio muy enojado.

Luego de unos instantes, el cantante se disculpó por haber expuesto es fuerte mensaje, pero aseguró que no iba a permitir que nadie le haga daño a su familia.

“Discúlpenme de corazón por haberles mostrado ese mensaje tan fuerte, pero es importante que no normalicemos ni la violencia, ni la agresión, ni la falta de respeto, así seas una persona pública o no lo seas. Démosle visibilidad a estas cosas y no las aceptemos. Yo no lo acepto y menos si vas a hablar así de mis hijas”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR