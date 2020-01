Ezio Oliva utilizó su cuenta de Instagram para enviarle un conmovedor mensaje a su esposa, Karen Schwarz, quien se encuentra de cumpleaños. Junto a una fotografía de la conductora de “Mujeres al mando”, el cantante contó una reveladora anécdota.

“Hace algún tiempo me enviaste esta foto, recuerdo que yo estaba en México y tú en Perú comenzando a trabajar temprano en la mañana. Me contabas lo cansada que estabas porque empezaban los síntomas del embarazo pero a la vez me decías que estabas tan agradecida por la oportunidad de ser parte del programa y amabas tanto lo que hacías que no había malestar que te detenga”, empezó Ezio en su carta.

“Con esta anécdota sólo quiero aprovechar en decirte una vez más que no somos perfectos como pareja y seguiremos teniendo mil y un diferencias todos los días pero con la misma seguridad te digo que la admiración que te tengo como mujer, como madre y como profesional hacen que todo sacrificio valga la pena para seguir construyendo nuestro proyecto de vida. Te amo amor de mi vida, Feliz Cumpleaños mamacita Linda y que Dios nos de la salud para celebrar muchos años más”, añadió en su extenso mensaje.

En tan solo un par de horas, la publicación de Ezio Oliva cuenta con más de 17,422 reacciones y cientos de comentarios que se suman a los saludos a Karen por su cumpleaños.

Por su parte, Karen Schwarz agradeció el gesto e hizo gala del “respeto y admiración” que siente por su esposo. Además, dijo que disfruta mucho de lo que hace y la familia que ha construido.

“Disfrutar tanto lo que hago es por purito amor. Amor por seguir construyendo este proyecto de vida junto a ti, amor por educar a mis dos gorditas lindas las cuales soñé y desee tanto, amor por mi trabajo y crecimiento como mujer. Pero lo que si agradezco a la vida es haber tenido el coraje, las fuerzas y la decisión para luchar por nuestro amor. El amor puede ser muy grande pero el respeto y la admiración que siento por ti complementan este deseo de seguir construyendo juntos. ¡Te amo, mi amor!”, precisó.

