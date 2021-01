La exparticipante de “Combate” Fabianne Hayashida anunció que se comprometió con su pareja, Mario Rangel Carrera.

A través de Instagram, la exchica reality compartió el video de su pedida de mano. Esta se realizó al interior de un yate con una romántica decoración.

“Cuando me dijiste para ser enamorados, prometiste cuidarme, impulsarme a ser mejor y hacerme la mujer más feliz del mundo y lo CUMPLISTE!”, señaló Fabianne Hayashida.

Foto: Instagram Fabianne Hayashida

En la publicación, la excombatiente expresó su amor por su pareja y su emoción por pasar el resto de su vida junto a él:

Foto: Instagram Fabianne Hayashida

“Hoy 20/01 me preguntaste lo más hermoso del mundo, si me quería casar contigo para ser felices, formar una familia y amarnos para siempre! Y como todo lo que me prometes lo cumples... ya espero con ansias ser tu esposa, TE AMOOOOO!”.

