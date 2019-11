El ex combatiente, Fabio Agostini, se volvió a burlar de la relación que tiene el cantante cubano 'Nesty’, con su ex pareja, la actriz nacional Mayra Goñi.

Aprovechó para agradecerle, a su peculiar manera, a la actual pareja de la ‘quinceañera’ por haberse llevado a Mayra.

“No tengo nada en contra de ‘Nesty’, me parece un chico muy divertido. Además, me hizo un favor, ya Mayra me volvía loco, yo siempre voy a vivir muy agradecido con él, le debo una”, dijo entre risas.

“Con Mayrita todo bien, pero, al final, fue un dolor de cabeza”, reveló el competidor a el diario El Popular.

También le preguntaron sobre las declaraciones que dio la actriz donde señala que “ya nada le sorprende de él”, a lo que respondió:

“Lo que puede pensar hoy en día de mí me tiene sin cuidado. No me acuerdo de ella. Solo la recuerdo cuando la prensa me la menciona”, expresó el español con total tranquilidad.

Por otro lado, el menor de ‘Los Agostini’, mostró mediante sus redes sociales, su nueva faceta como DJ tras estar, desde hace algún tiempo, alejado de los realitys de competencia.