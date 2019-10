Fabio Agostini confesó que Mayra Goñi es el “amor de su vida”, pese a que la acusó de ser infiel con Nicola Porcella.

Todo ocurrió en la penúltima pregunta que le realizaron en “El valor de la verdad”. “¿Ha sido Mayra Goñi el amor de tu vida?”, preguntó Beto Ortiz.

El modelo español admitió que la peruana es el “amor de su vida” y reveló que es la primera vez que estaba enamorado. Incluso contó que lloró varias veces al enterarse que la actriz supuestamente le era infiel con Nicola Porcella.

“Nunca estuve con ninguna persona como estuve con ella, sufrí un montón, me ponía a llorar, esas cosas raras que nunca me habían pasado”, reveló Fabio Agostini.

El chico reality confesó que sufrió durante dos meses por la presunta infidelidad: “Con ella me chocó mucho, lloré (...) estaba loco, estuve dos meses fatal”.

“Estaba atontado, estaba ciego (...) ella me terminó cuando estaba de camino a España. ¿Cómo yo no iba a estar mal? Pero es que a mí me importaba c***”, manifestó.