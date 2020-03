Fabio Agostini criticó duramente a su expareja Mayra Goñi tras el estreno de su canción “Víctima”, que tiene muchas referencias sobre el modelo español.

La propia Mayra Goñi admitió que el tema “coincide un poquito con mi vida”, en referencia a la relación que tuvo con Fabio Agostini.

En declaraciones para el programa “Mujeres al mando”, Fabio Agostini tuvo una fuerte reacción sobre la canción: “¿Que quiere, que me la vuelva a cargar? Que parece tonta”.

“Por mí si dice ‘Fabio Agostini, eres lo peor de mi vida’, me da igual”, agregó.

Pero eso no fue todo, ya que el modelo español lanzó varios calificativos contra su expareja: “Yo no voy a hablar de ella, pobrecita, para mí es un cero a la izquierda, yo ya no quiero hablar de ella, no me interesa”.

“Estoy en otro sistema, en otro planeta”, aseguró Fabio, quien explicó estar “aburrido” de Mayra Goñi.

Además, Fabio Agostini dijo que está enamorado de otras mujeres y no tiene cabeza para Mayra: “Sí, de treinta amigas, de las que me están esperando en España, como para estar hablando de la 'pitufa’ y su tema “Víctima”, no estoy para nada interesado, me da igual”

“(Mayra) remurió hace mucho tiempo, le deseo lo mejor y que la rompa con su tema “Víctima””, sentenció.

