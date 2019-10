El modelo español y exchico reality, Fabio Agostini, dejó en claro que antes de volver con Mayra Goñi, primero regresaría con Ámbar Montenegro.

“Yo soy muy sincero, con la mano en el corazón. Antes regreso con Ámbar que con Mayra”, dijo el español, quien este fin de semana se sentó en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad”.

“Con Ámbar no voy a regresar porque está haciendo su vida. Las dos están haciendo su vida”, agregó tras dar fuerte declaración en el programa “Válgame”.

Por otro lado, dejó en claro que él también tiene la consciencia limpia como lo señaló Ámbar Montenegro

“Me alegra que esté con su consciencia limpia. Yo también lo estoy. Yo no he hablado mal de ella. Yo no tengo nada en contra. Yo estoy haciendo mi vida y ella la suya”, acotó.

Este sábado, Fabio Agostini logró responder las 21 preguntas en “El Valor de la Verdad” y se llevó la suma de 50 mil soles.