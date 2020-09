Fabio Agostini, el exenamorado de Mayra Goñi, es todo un personaje en España donde sigue participando en programas reality. El modelo fue entrevistado hace poco por el programa MtMad y reveló las recientes cirugías que se hizo durante la pandemia.

“Me he hecho cirugía capilar, me hacía falta, tampoco me hubiese puesto algo que nunca he tenido. Me puse porque estaba perdiendo un poco de pelo y lo hice por segunda vez. Me lo hice en España”, comentó el exintegrante de Esto es guerra.

Sin embargo, un detalle que notaron los usuarios fue el descuido que tuvo el modelo a la hora de vestirse.

¿Qué pasó? El chico reality olvidó subirse la bragueta del pantalón y durante toda la entrevista se vio este ‘detalle’.