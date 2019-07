Fabio Agostini: "Mayra Goñi es una chica normalita, no es mi prototipo físicamente"

Fabio Agostini habló nuevamente de Mayra Goñi en una entrevista exclusiva para 'En boca de todos' luego de ser vinculado sentimentalmente con Angie Arizaga.

El español sostuvo que ha estado con chicas físicamente hermosas, pero solo una noche porque al conocerlas eran muy prepotentes: "Yo he estado con chicas que son realmente lindas y luego como personas he dicho ufff, las he aguantado una noche y no he querido verlas más porque me caen mal o porque veo que son muy prepotentes o se creen la gran cosa".

"¿Alguna vez te ha enamorado de una chica que no necesariamente tenga el cuerpazo?", preguntó Vanessa Terkes.

Fabio Agostini recordó que su expareja Mayra Goñi nunca fue su prototipo físicamente: "Mayra no es mi súper prototipo físicamente, como a mí me gusta, es una chica bonita, es guapa, pero no es el típico boom de mujer que le encanta a Fabio, una alta, cuerpo, así guapa, que esté en forma, es la chica normalita, bien mona, guapa", comentó.

Recordó que lo que más le gustaba de Mayra Goñi era su personalidad:"A mí lo que me empezó a gustar de Mayra cada vez mucho más, y ya la veía como la chica más guapa del mundo porque me empezó a gustar como era como persona, porque empezamos a conectar bien".