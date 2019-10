Bruno Agostini se comunicó con ‘Mujeres al mando’ para hablar sobre la participación de su hermano Fabio Agostini en ‘El valor de la verdad’, donde revelará con cuántas chicas reality estuvo, entre ellas se encuentra Angie Arizaga, Paula Manzanal, Andrea San Martín, Melissa Paredes, entre otras.

También contará si Mayra Goñi le fue infiel con Nicola Porcella y el verdadero motivo por el cual terminó su relación con la actriz. Para eso el hermano del español dijo que el amorío entre Fabio y la ‘quinceañera’ nunca se terminó por completo, dejando en shock a las conductores del programa.

“No voy a decir quién busca a quien, pero terminar, terminar como una pareja con las que en algún momento yo he terminado, adiós, nunca más, no. Yo sé que han tenido acercamientos”, expresó en el programa.

“¿Hasta ahora? Porque ella está con Nesty”, preguntó Karen Schwarz. “Ya vez, no sé hasta qué punto hablar y no meter la pata. No sé cómo está la historia porque no veo la tele hace mucho tiempo, no puedo hablar entonces”, aseveró Bruno Agostini sobre la exrelación de Mayra Goñi y Fabio Agostini.