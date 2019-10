Fabio Agsotini llegó al sillón rojo de 'El valor de la verdad' para hablar sobre sus amores y desamores, affaire y Mayra Goñi. Sin embargo, al asegurar que cree que la actriz lo engañó con Nicola Porcella, el galáctico explicó por qué sentía que su expareja le fue infiel.

En medio de su explicación, Fabio dijo que cuando increpó a Nicola, este se lo negó por completo, pero a la vez le confesó que en algún momento sí estuvo con la novia de uno de los integrantes de 'EEG'.

Es por eso que el español decidió decirle a Mario Irivarren que Nicola Porcella también había estado con su novia Ivana Yturbe. Pero el guerrero se lo negó en la cara, así que asumió que le mentía en su propia cara después de su confesión, también podría hacerlo con su pasada relación con Mayra Goñi.

“Tú me dijiste que te habías hecho a tal persona, así que llamó al chico, y le digo ‘no te rías porque él también se hizo a tu novia’, y le pregunta a Nicola si es cierto, y Nicola tenía que decirle que sí porque me estaría mintiendo porque me lo había dicho. Lo mira a Mario Irivarren y le dice mirándolo de miedo ‘¡cómo vas a creer eso!’ y lo dijo en mi cara, si está mintiéndole con la novia de él, y a mí me lo había dicho, cómo podía creer lo que me decía Nicola”, contó.