"Es una chica atractiva": Esto dijo Fabio Agostini sobre ampay con Angie Arizaga│ VÍDEO

Este lunes 1 de julio, Fabio Agostini y Angie Arizaga fueron captados en un cine de San Isidro. Los chicos reality llegaron al lugar en el auto de la 'negrita', pero cuando le preguntaron sobre un posible amorío, el primero en pronunciarse fue el español.

Según lo que dijo para las cámaras de 'Magaly tv, la firme', el 'Galáctico' aseguró que son solo amigos; no obstante resaltó la belleza de su excompañera de reality.

"No tengo nada con ella, es amiga mía. Cómo no va a ser atractiva, dios mío, claro, pero es mi amiga y ya está", dijo, pese a que al principio sostuvo que "no tenía ganas de hablar de ese tema".

Como se sabe, Fabio Agostini no es la primera vez que lanza un piropo a Angie Arizaga, ya que recordemos que en el programa 'EEG', el español en varias ocasiones le envió flores y comentó que "le parecía una chica hermosa". Esto, luego que Nicola Porcella fuese involucrado con Mayra Goñi, su expareja.