En el último programa del sábado, Vania Bludau le colocó 08 de nota a su exsaliente Bruno Agostini, debido a que en la intimidad no funcionaba como ella quería.

No solo eso, la modelo también aseguró que Bruno Agostini era flojo en la intimidad. “Tu arriba, holgazán, no es del tamaño indicado, pero no trabaja, no chambea, y cuando lo hace cree que hace mucho porque seguro es bastante, era súper rápido”, dijo, sorprendiendo a todos en el set del programa ‘El valor de la verdad’.

Ante esto, Fabio Agostini llegó a ‘Válgame’ y salió en defensa de su hermano, diciendo que Vania Bludau se quedó resentida porque el español la terminó en un reality. Además de asegurar que la modelo se quedaba horas de horas al lado de su hermano, así que era imposible que se sienta satisfecha.

Inclusive, el ‘Galáctico’ decidió mostrar un vídeo íntimo de Bruno Agostini con el objetivo de desmentir a Vania Bludau. Fabio no tuvo reparos en mostrar el clip a Karla Tarazona, el ‘Zorro’ Zupe y Kathy Sheen, quienes quedaron en shock por el contenido explícito del vídeo.

“No sé cómo Vania comparó con esa verdura a Bruno”, fue el comentario que se realizó Karla Tarazona en vivo.