¡SIGUE LA POLÉMICA! Fabio Agostini decidió responder fuerte y claro tras las especulaciones sobre su salida de ‘El artista del año’. El español negó que lo hayan sacado del show de Gisela por un problema con Ignacio Baladán.

“Cómo me van a sacar por un tonto que no vale un euro, ese tío no es nadie. Ahora, si hay un conflicto entre productoras, eso ya no lo sé. Baladán no tiene peso, él está al borde del abismo en ese programa hace años, en cualquier momento le dan una patada y chau”, aseguró.

El diario ‘El popular’ habló con el galáctico donde indicó que prefiere no meterse en los conflictos internos entre las productoras GV de Gisela Valcárcel y PRO TV de Mariana Ramírez del Villar.

“¿No sé qué decirte, la verdad, son cosas de ellos. No me meto, no quiero opinar, es un dolor de cabeza innecesario para mí”, añadió.

En esa línea, afirmó que nunca tuvo problemas con la ‘señito’ y que lo trataron súper bien durante su participación en el reality.

“Por lo menos me quedo tranquilo, feliz que la productora haya quedado feliz conmigo y con Gisela me llevo súper bien, me ha tratado muy bien, me llevo una súper impresión. Yo me he sentido muy cómodo, aunque no bailo, no canto ni nada”, sentenció.

Cabe indicar que se rumorea que el español habría sido botado de ‘El Artista del año’ tras la escandalosa separación del uruguayo con Paula Manzanal.

Y es que a la mandamás de PRO TV no le habría gustado nada que la ‘señito’ permita que el ‘galáctico’ utilice el reality de canto y ‘América Hoy’ para atacar al integrante de EEG, quién estuvo en boca de todos por su separación con la modelo.

